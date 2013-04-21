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Van'da şehit anneleri PKK'lı anneleriyle buluştu

Çelebibağı Belediyesi Musa Anter Halk Toplantı Salonu'nda bir araya gelen aileler bir an önce barışın gelmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi

21 Nisan 2013 19:08

Van'ın Erciş İlçesi'nde Tutuklu Hükümlü Aileler Derneği (TUHAD-DER) öncülüğünde şehit olan asker, polis aileleri ile PKK'lı yakınları bir araya geldi.

Çelebibağı Belediyesi Musa Anter Halk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya çeşitli tarihlerde çıkan çatışmalarda şehit olan asker, polis ve öldürülen PKK'lı aileleri ile çocukları askerde, dağda olan aileler katıldı. Toplantı öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'de yıllardan bu yana süren çatışmalı ortamda binlerce gencin öldüğünü anlatan TUHAD-DER Erciş temsilcisi Fevzi Can, şöyle konuştu:


'Kürtler, asit kuyularına atıldı'


"Barış bu topraklarda savaşı yok etmekle yükümlüdür. Yıllardır bu topraklarda Kürtler asit kuyusuna atıldı, hemen yakınımızda Zilan Deresi'nde binlerce silahsız suçsuz masum Kürt göz göre göre katledildi. Birçok Kürt annesi evladının mezarını bile bilmiyor. Buna rağmen 'Biji aşiti', (Yaşasın barış) sloganı atıp bu savaşın durmasını istiyorlarsa bu annelerin elleri öpülür. Gün artık helalleşme günüdür. Barışın kırmızı çizgisi olmaz barışın sağlanması için herkes elini taşın altına koymalıdır."


'Akşam haberleri tereddütle izliyorum'


Tüm Türkiye'nin barış için dua etmesi gerektiğini belirten oğlu askerde bulunan anne Zülfinaz İş, şöyle konuştu:


"Akşam haberleri tereddütle izliyorum. Her sabah evlat acısı korkusu ile uyanıyorum. Bizler bunları yaşamayı hak etmiyoruz. Müslüman bir devletiz ve Peygamber Efendimizin doğduğu kutsal haftadayız. Bütün insanlık bu haftada dua etsin ki barış sağlansın. Akan kan dursun artık."


Hamuru birlikte yoğurdular


Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan asker, polis ve PKK'lı annelerinin toplantıdan bir gün önce hamurunu birlikte yoğurdukları pasta ve kekleri katılımcılara ikram edildi. Toplantıda annelerin bir birine gösterdikleri yakınlıkta dikkat çekti.

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