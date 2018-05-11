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Van'da sahte temizlik ve kişisel bakım ürünleri ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince Tuşba ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, sahte kişisel bakım ve temizlik malzemeleri ele geçirildi

11 Mayıs 2018 14:38

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince Tuşba ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, sahte kişisel bakım ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.
Tuşba Hububatçılar Sitesi\'nde \'merdiven altı\' olarak tabir edilen kaçak işletmeden piyasaya sahte deterjan ve şampuan sürüldüğü yönünde ihbar alan Van Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba Belediyesi zabıta ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan ortak çalışma sonucu depoya operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, sağlık açısından tehlike oluşturan tonlarca sahte şampuan ve temizlik malzemesi ile doluma hazır şampuan kutuları ve etiketler ele geçirdi. Sahte ürünlere imha edilmek üzere el koyuldu. 
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, herkesin evinde bulunan temizlik malzemelerinin \'merdiven altı\' imalathanelerde üretilip, piyasaya sürülmesinin üzücü olduğunu belirterek, belediye olarak \'sağlık terörü\'ne asla izin vermeyeceklerini söyledi.
Zabıta ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurgulayan Sevinç, \"Son operasyonumuzu da piyasaya sahte çocuk şampuanları, kişisel temizlik malzemeleri üreten bir depoya yaptık. Depoda ele geçirdiklerimiz gerçekten çok tehlikeli ve zararlı ürünlerdi. Buradaki durum sağlık açısından tam bir faciayı andırıyor. Bir sağlık terörü söz konusudur. Van’ın merkez ile diğer ilçe belediyelerine olayla ilgili haber verdik. Belediyelere ürünlerin sahte örneklerini gönderdik. Bu konuda gerekli incelemeler yapılacak. Ürünlerin satıldığı tüm marketlerden numune alınacak. Buradan gönderildiği tespit edildiği taktirde satışına müsaade eden insanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır\" diye konuştu. 
Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken, operasyon sırasında kaçan depo sahiplerinin yakalanması için arama yapıldığı belirtildi.  

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