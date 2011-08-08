-VAN'DA POLİSLERE ATEŞ AÇILDI: 1 POLİS YARALI VAN (A.A) - 08.08.2011 - Van'ın Erek Mahallesi'nde, hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine ateş açılması sonucu 1 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı 155 Polis İmdat hattını arayan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Erek Mahallesi'ndeki Hacıbekir İlköğretim Okulu civarında hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine, okulun bulunduğu alana geldiklerinde ateş açıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen polis memuru ayağından yaralandı. Yaralı polisin Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.