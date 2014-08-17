Van'da polise uzun namlulu silahlarla ateş açıldı

Van'da, trafik kazası ihbarı yapılarak çağrılan polis aracına, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. İki kurşun isabet eden araçta ölen yada yaralanan olmazken, polis bölgede operasyon başlattı.

DHA'nın haberine göre, olay saat 20.00 sıralarında Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Akköprü mezarlığı civarında trafik kazası olduğu ihbarı alan Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'ne ait resmi araç, hızla bölgeye gitti.



Polis aracı mezarlık önünde seyir halinde trafik kazasının olduğu bölgeyi araştırırken mezarlık içinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Polis aracına iki kurşun isabet ederken araçtaki polisler ateş edilen bölgeye ateşle karşılık verdi.



Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.