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Van'da polise silahlı saldırı: 1 şehit

Van'da konteyner kentteki polis noktasına yönelik silahlı saldırıda yaralanan polislerden biri şehit oldu

03 Temmuz 2012 10:38

Van'da konteyner kentteki polis noktasına yönelik silahlı saldırı sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

AA muhabirinin aldığı göre, Van'daki depremin ardından Süphan Mahallesi'nde oluşturulan konteyner kentteki polis noktasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Olayda polis noktasında nöbet tutan 2 polis memuru yaralandı.

Silahlı saldırıda yaralanarak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vanlı polis memuru Murat Dilmaç (31) şehit oldu.

Dilmaç'ın İstanbul'da görev yaptığı, depremden sonra gönüllü olarak Van'a gelip ailesiyle saldırının düzenlendiği polis noktasının bulunduğu konteyner kentte yaşadığı öğrenildi.

Yaralı diğer polisin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından bölgeye aralarında özel hareket timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Karanlıktan faydalanarak kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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