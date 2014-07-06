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Van'da polise ateş açıldı

Van'ın Başkale İlçesi'nde İran sınırında bir PKK'lının öldürülmesini protesto eden gruba müdahale eden polise ateş açılması sonucunda 2 polis yaralandı

06 Temmuz 2014 00:30

Van'ın Başkale İlçesinin İran sınırında bulunan Esenyamaç Köyü Sualtı Mezrası yakınlarında bir PKK'lının, İran topraklarında meydana gelen bir çatışmada yaralanması ve Türkiye tarafında ölü bulunup, Başkale'ye getirilmesi üzerine ilçede olaylar çıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, dün gece Van'da da bir grup tarafından protesto edildi. BDP tarafından kente merkezinde yapılan basın açıklamasının ardından kentin Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Doğu Caddesi üzerinde ise toplanan bir grup yolu trafiğe kapatarak eylem yapmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, molotof ve havai fişek atan grubu tazyikli su ve gaz bombasıyla dağıtmaya çalışırken, bu sırada polise de ateş edildi. 2 polis memuru, içinde bulundukları araca uzun namlulu silahla ateş edilmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Dün gece çıkan olaylar sırasında Hacıbekir Mahallesi ve Doğu Caddesi üzerinde bulunan bir çok mobese direğine de göstericir tarafından zarar verildi.

 

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