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Van'da polis kurşunuyla vurulduğu ileri sürülen hamile kadın hayatını kaybetti

Bebeği sezaryanla alınan Remziye Bor, 28 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü

17 Mayıs 2016 18:27

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'nde 19 Nisan'da evine baskın yapan özel harekât polisleri tarafından vurulduğu ileri sürülen Remziye Bor yaşamını yitirdi.

28 gündür Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde uyutulan Bor'un doktorları dün yaptıkları açıklamada, Bor'un boynundaki yaranın enfeksiyon kaptığını ve durumunun kötüye gittiğini aktarmıştı. Servise alındığı ilk günden bu yana solunum yetersizliği de yaşayan Bor'un yarım saat önce yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bor'un cenazesinin Yüksekova'ya götürülerek defnedileceği öğrenildi.

 

Ne olmuştu?

 

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Remziye Bor, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'nde 19 Nisan'da evine baskın yapan özel harekat polisleri tarafından vurulduğu belirtilmişti. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan Bor'un vücudunun büyük bir kısmında felç oluşmuş ve bu süre içinde iki kez ameliyat edilmişti. Vurulduğunda 7 buçuk aylık olan bebeği Neval ise 25 Nisan'da sezaryenle alınmıştı. 28 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Bor'u vurduğu ileri sürülen polisler ile ilgili herhangi bir hukuki süreç ise halen başlatılmadı.

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