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Van’da polis barış yürüyüşüne saldırdı

Polis, yürüyüşe katılan çok sayıda vatandaşı gözaltına aldı

30 Temmuz 2015 22:28

Van'da DBP ve HDP öncülüğünde, AKP'nin savaş politikasına karşı "Size Savaş Yaptırmayacağız" sloganıyla 2 Nisan Kavşağı'ndan Feqiye Teyran Parkı'na yürümek isteyen binlerce yurttaş polis tarafından engellendi. 

DİHA'da yer alan habere göre, Aralarında belediye eşbaşkanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu kitleye engel olan polis, bir süre sonra tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi ile müdahaleye başladı. Müdahale, İnsan Hakları Derneği Van Şubesi başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alınırken, gerginlik sürüyor. 

 

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Barış YürüyüşüVanWanHDP

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