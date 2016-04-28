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Van'da polis aracının geçişi sırasında patlama!

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken helikopter destekli operasyon başlatıldı

28 Nisan 2016 00:36

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis aracının geçişi sırasında daha önce yola döşenen patlayıcı inflak ettirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Patlama saat 20.15 sıralarında Van'ın İpekyolu ilçesinde Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında daha önce rögar kapağının altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı inflak ettirildi.

Patlamanın polis aracının geçmesinden saniyeler sonra meydana gelmesi faciayı önledi. Ölen yada yaralanın olmadığı patlamanın sesi şehrin her tarafından duyuldu. Patlama sonrası yolda 3 metre derinliğinde çukur oluşurken çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

Çok sayıda zırhlı polis ekibinin gönderildiği bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.

 

 

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