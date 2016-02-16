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Van'da polis aracına roketatarlı saldırı

Saldırıda bir polis memuru yaralandı

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16 Şubat 2016 00:16

Van'da PKK'lılar tarafından zırhlı polis aracına roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; Van'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araca, PKK'lılar tarafından yapılan roketatarlı saldırıda bir polis yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye götürelerek tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

Olay bugün saat 20.00 saralarında Hacıbekir Mahallesi Doğu Caddesi Sürmeli Sokakta meydana geldi. Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin 17'nci yıldönümünü protesto etmek amacıyla yola barikat kurup trafiğe kapatan göstericilere müdahale için giden polise ait zırhlı araca PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi. Polis helikopteri de havadan olayları takip etti.

Akşam saatlerinde Akköprü Mahallesi'nde de yapılan gösterilere müdahale için giden zırhlı araca göstericeler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken zırhlı araçta hasar meydana geldi.

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