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Van'da PKK'ya ait sığınak bulundu

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş İlçesi'nde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait olduğu belirtilen bir sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

14 Eylül 2017 14:31

VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş İlçesi\'nde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK\'lı teröristlere ait olduğu belirtilen bir sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş İlçesi\'nde \'Şehit Jandarma Üsteğmen Veli Ayyıldız Operasyonu\' düzenledi. İlçeye bağlı Anaköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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