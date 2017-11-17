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Van'da PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) -VAN'ın Muradiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

17 Kasım 2017 12:23

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) -VAN\'ın Muradiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda PKK\'lılarca Muradiye ilçesi Babacan mahallesi dağlık alanına EYP ve mühimmat gömüldüğü bilgisi alan Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat ve Bomba imha ekipleri harekete geçti.  Yapılan operasyonda, 150 kilogramlık 15 sanayi tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 2 ton 25 kilo EYP, 50 kilogramlık 15 mutfak tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneğine bağlı patlamaya hazır 750 kilo EYP, 1 obüs topu mermisi, 1 patlamış obüs topu mermisi içerisine hazırlanmış patlayıcı madde ele geçirildi. Bulunan patlayıcılar yerinde imha edildi.

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