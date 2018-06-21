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Van'da PKK'ya ait 4 sığınak bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 4 sğınak tespit edildi

21 Haziran 2018 19:35

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 4 sğınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenekler, sığınak yapımında kullanılan kalas ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine bağlı Gerhevir bölgesinde terör örgütü PKK\'nın barınma alanlarına yönelik \'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK\'ya ait 4 sığınak tespit edildi.Sığınaklarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 17 tüp,sığınak yapımında kullanılan 5 cmx10 cmx2,5 m ebadında 70 kalas, 50 kilo salamura peynir, 300 kilo un, 50 kilo kuru fasulye, 45 kilo makarna ele geçirildi.Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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