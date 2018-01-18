T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak İlçesi'nde sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 3 mağara tespit edilerek imha edilirken, yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

18 Ocak 2018 12:24

VAN, (DHA)- VAN\'ın Çatak İlçesi\'nde sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK\'ya ait 3 mağara tespit edilerek imha edilirken, yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 
Çatak İlçesi Kaçit Mahallesi kırsal kesiminde Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik korucularını desteğinde \'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu\'nu başlattı. PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edilirken, içlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tahkimat ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen mağra ve bulunan malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VAN DHA VANPKKKaçit MahallesiJandarma KomutanlığıJandarma Astsubay KıdemliSinan Babacan OperasyonuPKKKCKEleBölgedeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24