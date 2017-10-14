Van'da PKK'nın silah ve bombaları ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İpekyolu İlçesi\'nde 2 eve düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'nın bombalı eylem ve silahlı saldırılarda kullanmak üzere kente getirdiği çok sayıda bomba, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK\'lı teröristlerin kent merkezinde bombalı ve silahlı eylemlerde kullanmak üzere İpekyolu İlçesi\'nin Hacıbekir ile Karşıyaka Mahallesi\'ne silah ve mühimmat getirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün gece saatlerinde mahallerdeki 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 roketatar, 16 roket mühimmatı, 1 keskin nişancı silahı kanas, 1 kalaşnikof tüfek, 1 G3 piyade tüfeği, 5 şarjör, 3 el bombası, 4 fünye grubu ve 5 elektrikli kapsül ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.



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