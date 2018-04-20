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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

20 Nisan 2018 12:18

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yapılan bir ihbarın ardından harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Subesi, İstihbarat Şube ile Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri, Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi\'nde metruk bir binada arama yaptı. Aramada 2 kalaşnikof silah, 5 anti tank roket başlığı, 1 anti personel roket başlığı, 6 roketatar sevk fişeği, 10 kalaşnikof silaha ait şarjör, 71 uçaksavar fişeği, 207 kalaşnikof silaha ait fişek ele geçirildi.
PKK\'lı teröristlere ait olduğu belirtilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.

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