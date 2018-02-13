Van'da PKK/KCK operasyonuna 18 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN\'da, polisin terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, İmralı\'da, çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken teröristbaşı Abdullah Öcalan\'ın yakalanışının yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek isteyenlere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 5 bidon benzin, 27 fişek , 50 bin TL para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI