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Van'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı

30 Kasım 2017 14:16

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri İpekyolu ilçesi Fırat Mahallesi ile Edremit ilçesi Süphan Mahallesi\'nde daha önce belirledikleri adreslere sabah erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak eylemlerine katılanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 45 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasak yayınlar ele geçirildi.
 

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