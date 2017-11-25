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Van'da PKK/KCK operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve 2 ilçede PKK/KCK terör örgütü milis yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi

25 Kasım 2017 13:55

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve 2 ilçede PKK/KCK terör örgütü milis yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi.   
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonun 25 Kasım sabahı başlatıldığı belirtilirken, \"PKK/KCK terör örgütü milis yapılanmasına yönelik Van il merkezi, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 12 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çeşitli dijital metaryeller ele geçirilmiştir\" denildi.

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