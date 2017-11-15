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Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkez ve 2 ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü adına eylem yaptıkları, yardım ve yataklıkta bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

15 Kasım 2017 14:36

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkez ve 2 ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü adına eylem yaptıkları, yardım ve yataklıkta bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Özel Harekat Şube ekipleri, Van merkez, Erciş ve Çatak ilçelerinde, bazı kişilein PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulundukları, yardım ve yataklık yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. 18 kişinin yakalanması için  sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve suç unsuru taşıyan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

 

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