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Van'da PKK şantiye bastı, 25 personelden haber alınamıyor

Karayolları'na ait araçların PKK'lılar tarafından yakıldığı ileri sürüldü

30 Haziran 2016 21:34

Van'ın Gürpınar ilçesinde yol yapım çalışması yapan Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne 25 personelden haber alınamadığı açıklandı.

DHA'nın haberine göre; Gürpınar ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Yalınca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bölgede yol asfaltlama çalışması yapan Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne ait 23 araç ve 25 personelin bulunduğu şantiyeyi bir grup PKK'lı bastı.

Görevlileri araçlardan indiren PKK'lılar araçları ateşe verdi. Bu sırada bir görevli Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne haber vererek araçların PKK'lılar tarafından yakıldığını söyledi. Bu saatten sonra 25 personelden de haber alınamıyor.

Olay üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

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