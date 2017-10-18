Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN\'da polisin PKK/KCK\'ya yönelik operasyonunda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlügü, PKK/KCK\'ya yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünü yönelik 17 Ekim 2017\'de Van Merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI