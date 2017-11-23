Van’da PKK operasyonu: 31 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN’ın Özalp İlçesi\'nde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlağı ekipleri, Özalp İlçesi\'nde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 31 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 10 av tüfeği, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca,1 tabanca şarjörü,1 kurusıkı tabanca şarjörü,17 av tüfeği fişeği, 5 piyade tüfeği mermisi, 5 tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca mermisi, 3 dürbün, 1 telsiz, 7 terörist fotoğrafı, 19 cep telefon, 3 tablet bilgisayar, 7 hafıza kartı, 13 sim kartı, 2 fotoğraf makinesi, 2 kamera, 3 flaşbellek, 250 paket kaçak sigara ve terör örgütünü simgeleyen bezler ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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