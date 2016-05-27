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Van'da PKK operasyonu; 2 ölü

Karanlıktan yararlanarak kaçan 2 PKK'lının yakalanması için de bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

27 Mayıs 2016 04:02

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Kevenli TOKİ konutlarında PKK’lılarla polis arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü. Karanlıktan yararlanarak kaçmaya çalışan 2 PKK'lının yakalanması için de bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Kevenli TOKİ konutlarında PKK’lıların bulunduğu ihbarı üzerine Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 20.30 sıralarında zırhlı araçlar eşliğinde belirlenen bölgeye operasyon yaptı.

Bina önünde yapılan "Teslim Ol" çağrılarına, PKK'lıların ateş açarak karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada bina içerisinde bulunan 2 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, karanlıktan yararlanarak kaçan 2 PKK'lının yakalanması için de bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Zaman zaman silah ve patlama seslerinin duyulduğu bölgede operasyonlar halen sürüyor. TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede bulunan tüm yollar kapatılırken, yaşanan çatışmalar yüzünden evlerine gitmek isteyen bir çok vatandaş ise TOKİ konutlarının içinde bulunan alış veriş merkezinde operasyonun bitmesini bekliyor.

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