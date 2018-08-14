Van'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN\'da, terör örgütü PKK\'nın ilk silahlı eylemlerinin yıldönümünde yasa dışı eylem ve gösteri düzenleyecekleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

​Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK\'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt\'in Eruh ve Hakkari\'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıldönümünü bahane ederek eylem düzenleyeceği belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerine taş, molotof kakteyli, EYP, havai fişek atacağı, yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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