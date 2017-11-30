Van'da PKK mühimmatı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu belirtilen mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi, Bayırlı 2 Sokak\'ta bulunan metruk bir binada arama yaptı. Yapılan aramada 5 roket sevk fişeği, 5 roket başlığı, 2 el yapımı patlayıcı, 2 kütüklük, 3 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 1 silaha ait şarör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI