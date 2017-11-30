T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da PKK mühimmatı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirtilen mühimmat ele geçirildi

30 Kasım 2017 17:28

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu belirtilen mühimmat ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi, Bayırlı 2 Sokak\'ta bulunan metruk bir binada arama yaptı. Yapılan aramada 5 roket sevk fişeği, 5 roket başlığı, 2 el yapımı patlayıcı, 2 kütüklük, 3 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 1 silaha ait şarör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVAN DHA VANPKKVan Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleHacıbekir Mahallesi BayırlıSokakYapılanKalaşnikofFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24