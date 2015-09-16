Van'da PKK ile çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde dün gece güvenlik güçleri ile PKK arasında çatışma çıktı. Olaylar sırasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Vedat Balık, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Yaralı 16 yaşındaki M.İ.’nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

DHA’nın haberine göre; Hacıbekir Mahallesi Sürmeli Sokak’ta dün saat 22.30 sıralarında PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi’nin (YDG-H) yola barikat kurulduğu bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve toplumsal müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. TOMA ile yola kurulan barikatı kaldırılmak istendiği sırada, tuzaklanan bomba uzaktan kumandayla patlatıldı.

Patlamada zırhlı araçta hasar meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler ile yolu kapatan PKK’lılar arasında ise çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında Vedat Balık ile M.İ. yaralandı. Yaralılardan Balık hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, M.İ. ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olaylar gece geç saatlere kadar sürdü. Meydana gelen olayla ilgili yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.