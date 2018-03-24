Van'da PKK için silah satan 2 kişiye gözaltı

VAN, (DHA)-VAN\'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya gelir sağlamak için silah sattıkları belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda silah ve bu silahlara ait mahhimat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Çaldıran ilçesi Evciler Mahallesi\'nde, PKK/KCK terör örgütü adına uzun namlulu silah satılarak, örgüte finans sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli kişileri evlerinde yapılan aramalarda 2 AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 166 fişek, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği, 4 tabanca kabzası, 9 boş kovan ve 1 hücum yeleği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

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