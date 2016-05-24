Van'da patlama; 6 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lılar, zırhlı araçlara rokeratarla saldırı düzenledi. İlk gelen bilgilere göre, biri binbaşı 6 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek bölgesinde araçların ateşe verilmesini ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.



DHA'nın haberine göre, yola el yapımı patlayıcı yerleştiren teröristler, saat 17.00 sıralarında zırhlı araç geçerken bombayı uzaktan kumandayla patlattı.



Ardından da teröristler zırhlı araçlara roketatarla ateş açtı. Çatışmada alınan ilk bilgilere aralarında bir binbaşının da bulunduğu 6 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.



Yaralılar helikopterle Van'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.