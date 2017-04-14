T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Van'da patlama: Bir asker ve bir korucu hayatını kaybetti

Van'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması yaptığı sırada patlama meydana geldi.

14 Nisan 2017 20:32

Van'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması yaptığı sırada patlama meydana geldi.

İlk bilgilere göre, PKK militanları tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi.

Patlamayı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonunun sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VanKacit KöyüPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24