Van'da patlama; 2 polis şehit oldu, 3 kişi de yaralandı

Van'da, PKK’lılar tarafından yola döşenen ve imha edilmeye çalışılan patlayıcı polisin elinde infilak etti. Meydana gelen patlamada 2 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru da yaralandı

DHA’nın haberine göre, olay, saat 09.30 sıralarında merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Karlıova sokakta meydana geldi. Yola patlayıcı döşendiği ihbarını alan polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan inceleme ve güvenlik önlemlerini ardından bomba imha edilmek istenirken, patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada, 2 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Patlamanın yaşandığı sokak ve çevresine giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.