T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da patlama; 2 polis şehit oldu, 3 kişi de yaralandı

Patlamanın yaşandığı sokak ve çevresine giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

10 Mayıs 2016 13:49

Van'da, PKK’lılar tarafından yola döşenen ve imha edilmeye çalışılan patlayıcı polisin elinde infilak etti. Meydana gelen patlamada 2 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru da yaralandı

DHA’nın haberine göre, olay, saat 09.30 sıralarında merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Karlıova sokakta meydana geldi. Yola patlayıcı döşendiği ihbarını alan polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan inceleme ve güvenlik önlemlerini ardından bomba imha edilmek istenirken, patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada, 2 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Patlamanın yaşandığı sokak ve çevresine giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

vanpolisşehitpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24