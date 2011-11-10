-Van'da ''Pakistan köyü'' kurulacak ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel'i makamında ziyaret eden Pakistan heyeti, Van'da, TOKİ tarafından yapılacak geçici konutlardan oluşan ''Pakistan köyünün'' inşası için 1,1 milyon dolar bağışta bulunmak istediklerini bildirdi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Van'daki depremin ardından, Türkiye'nin deprem ve sel gibi afetlerde her dönem yanında olduğu Pakistan'dan anlamlı bir destek geldi. Pakistan'ın eyaletlerinden Pencap'ın Başbakanı Şehbaz Şerif'in temsilcisi Pencap Gıda, Maden ve Mineraller Bakanı Ch. Abdul Ghafoor Khan ile Pencap İl Afet Kurumu Başkanı ve Bakanlar Kurulu Üyesi Khalid Sherdil, Van'a yapılacak yardımlar hakkında TOKİ Başkanı Karabel'i makamında ziyaret etti. Heyet, ziyarette Van'da kurulacak ''Pakistan köyünün'' inşası için 1,1 milyon dolar bağışta bulunmak istediklerini ifade etti. İkili görüşmelerde, karşı karşıya kaldıkları bütün felaketlerde ve kötü günlerde her zaman yanlarında olan Türk halkı ile Türk devletinin, bu günlerinde yanlarında olmak ve felaketzedelerin yaralarını sarmak istediklerini belirten Pakistan heyeti, bu kapsamda Pencap Eyaleti Başbakanı'nın 1 milyon dolar, Pencap İl Afet Kurumu Başkanlığı'nın da 100 bin dolar bağışta bulunmak istediğini söyledi. Kalıcı konutların yapımının uzun bir süre alacağını, bu nedenle yardımı Van ve Erciş'te TOKİ tarafından yapılacak geçici konutlar kapsamında bağışlamak istediklerini dile getiren heyet, bölgede bir ''Pakistan köyünün'' inşa edilmesini istediklerini söyledi. Ziyarette, geçici konutların yanı sıra konut ve okul maliyetine ilişkin de bilgi alan heyet, kalıcı yapı uygulamalarının bir kısmının da Pakistan hükümeti tarafından yapılmak istendiğini bildirdi. TOKİ Başkanı Karabel de son 5 yılda iki büyük doğal felaket yaşayan Pakistan'ın bu konudaki hassasiyetinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Van'da yapılacak geçici konut uygulamalarının çok hızlı sonuçlandırılacağını aktaran Karabel, Pakistan'dan gelecek bağışın, Pakistan hükümetinin resmi talebi doğrultusunda kullanılacağını ifade etti.