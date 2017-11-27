Van'da otomobilde 4 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 4 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi çıkışında bir otomobili durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği \'Rexo\' ile yapılan aramada, aracın hava yastıkları bölgesine zulanlanmış 8 paket halinde 4 kilo 140 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç. ve L.Ö., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, L.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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