Van'da otomobil zulasından 29 kilo eroin çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da, polisin durdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği \'Alfa\' ile yaptığı aramada, arka koltuklara gizlenmiş 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada, aracın arka koltuklarına gizlenmiş 58 paket halindeki 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili araç sürücüsü Ç.O. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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