-VAN'DA OPERASYON: 2 GÖZALTI VAN (A.A) - 14.07.2010 - Van'da son zamanlarda yapılan izinsiz gösterilerde çocukları ve gençleri eyleme zorladıkları iddia edilen ve 1'i, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Van ve ilçelerinde son zamanlarda yapılan izinsiz gösterilerle ilgili inceleme başlattı. MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, gençleri ve çocukları eylemlere zorladığı belirlenen K.M'yi takibe aldı. Takip sonucu K.M, terör örgütünün gençlik yapılanması sorumlusu olarak, mahallelerdeki toplantılara katılarak, çocukların ve gençlerin gösterilere katılması yönünde çalışma yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, K.M'ye yardım ettiği belirlenen F.D. de gözaltına alındı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.