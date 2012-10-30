Van'da onbinler cezaevine yürüdü!

BDP'nin cezaevlerindeki PKK ve KCK tutuklularının 49. gününe giren açlık grevine destek için çağrı yaptığı "yaşamı durdurma eylemi" Van'da büyük destek buldu.

DHA'da yer alan habere göre; BDP 'nin çağrısı ile il binası önünde toplanan onbinlerce Vanlı 10 kilometrelik bir yol yürüyerek Erciş yolu üzerindeki F Tipi Cezaevi önüne geldi. Burada yolu kapatan halk otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları da özellikle kadın ve yaşlıları taşıdı. Cezaevi önünde BDP Van Milletvekilleri Özal Uçer ve Nazmi Gür ile, Van Belediye Başkanveli Sabri Abi birer konuşma yaptı. Ayrıca tutuklu aileleri adına TUHAD-DER başkanı da konuştu.Konuşmaların ardından özellikle kitle içindeki gençler cezaevine doğru yürümek istedi ancak milletvekillerinin araya girmesi ile herhangi bir taşkınlık olmadan yürüyüş tamamlandı. "Hayatı durdurma eylemi” kapsamında ayrıca Van’da kepenkler kapanırken ana caddelerdeki işyerlerinin dışında, ara sokaklardaki işyerlerinin tamamı açılmadı.

182 kişinin destek eylemi bitti

Van F Tipi Cezaevi’nde 18 siyasi tutuklunun ölüm orucu eylemi sürüyor. Eyleme destek için 24 Eylül'de 6 günlük açlık grevi başlatan 182 kişiyse protestosuna son verdi . Açlık grevini bitirenler arasında 10 Haziran 2012’de yapılan operasyonda gözaltına alınıp ’terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan eski Van Belediye Başkanı Kaya, BDP Van Eski İl Başkanı Cüneyt Caniş ve Van eski Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Güler, eski Edremit Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan ile eski Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz da bulunuyor.