Van'da ölü sayısı 250'yi geçti, yaralı sayısı 1300

T24 - Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 250’yi geçerken, 1000’den fazla kişi de yaralandı. Depremde 1000 civarında binanın da tamemen yıkıldığı açıklandı.











Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Depremde, Van, köyler ve Erciş'te toplam 264 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1300 civarında yaralımız vardır'' dedi.





Atalay, Van'da yaptığı açıklamada, ''Ulaşılmadık bir yer kalmamıştır. Van, köyler ve Erciş... Depremden yıkılmış, bütün enkazlara ulaşılmıştır. Şu anda köylerle ilgili net bilgi vardır. Akşamdan itibaren köylere de çadır ve battaniye gönderdik'' diye konuştu.



Beşir Atalay, ''Çadır, ısıtıcı ve battaniye konusunda bugün itibarıyla hiçbir eksik kalmayacak. Deprem ve hasarıyla, yaralılarla ilgili çok organize, sistematik, devletin bütün imkanlarını buraya taşıyoruz'' dedi.

30 ülkeden yardım teklifi



Van'da dün yaşanan deprem felaketinin ardından farklı ülke ve kuruluşlardan yardım teklifleri gelmeye devam ediyor.



Depremin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçen ve yaraları sarmak amacıyla yardım teklifinde bulunan ülke ve uluslararası kuruluşların sayısı 30'u buldu.



Depremin hemen ardından ABD, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Gürcistan, İngiltere, İran, İrlanda, İsviçre, İsrail, Japonya, Kanada, Kore, Kosova, Macaristan, Mısır, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Tayvan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'ın yanı sıra uluslararası kuruluşlar Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ile NATO da Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek hem arama-kurtarma hem de insani yardım için çalışma başlatabilecekleri teklifinde bulundu.



Bu arada, yardım çalışmaları kapsamında dün gece Azerbaycan'ın iki uçak ve 145 kişilik yardım ekibi Van'daki çalışmalara katılırken, bu sabah saatlerinde yeni bir uçak ile 46 kişilik yardım ekibinin kente geldiği belirtildi. İran'dan bir insani yardım ekibinin de karayoluyla Van'a ulaştığı ve bölgede çalışmalara başladığı öğrenildi.



Öte yandan Yunanistan, Kosova, İran ve Mısır dışişleri bakanlarının, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak taziye dileklerini ilettikleri ve yardım teklifinde bulundukları bildirildi.

Beton firmalarının kalite belgesi yok



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Ayhan Güleryüz, Van'da 7 tane, Erciş'te 3 tane hazır beton firması bulunduğunu ve bunların hiç birinin Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgesi olmadığını belirterek, ''Bunlar birliğimize üye değil. Bu firmalar birliğimize üye olsaydı biz bunları denetleyebilirdik'' dedi.



Güleryüz, depremde binaların yıkılmasında kalitesizlik ve denetimsizliğin etkili olduğunu söyledi.



Yıkılan binalara baktıklarında 8-9 katlı binanın üst üste geldiğini ifade eden Güleryüz, ''Depremin olduğu yer birinci derece deprem bölgesi, ancak Van ikinci derece deprem bölgesi. Fakat bakıyorsunuz Van'da da binalar yıkılmış'' dedi.



Binalarda santimetrekarede 300 kilo yük taşıyabilen C30 sınıfı beton kullanılması gerektiğini dile getiren Güleryüz, ''Türkiye Hazır Beton Birliği olarak İstanbul'da 1988'den önce yapılan binaların kalitelerini kontrol ettirdik. Aldığımız numunelerde maalesef bu binaların çoğunun beton kalitesinin ortalama C9 olduğunu gördük. Bu binalar bırakın depremi, zamanla kendi kendine de yıkılacaktır'' diye konuştu.



Ayhan Güleryüz, 7.2 şiddetindeki depremin İstanbul'da olması durumunda can kaybının çok daha fazla olacağını ifade etti.



Türkiye Hazır Beton Birliği olarak binalarda kullanılan tüm malzemelerin denetlenmesini istediklerini dile getiren Güleryüz, ''Biz kendimize üye olan hazır betoncuları denetliyoruz. Fakat Van'da 7 tane, Erciş'te 3 tane beton firması var ve bunların hiçbirisinin KGS belgesi yok. Bu firmalar birliğimize üye değil. Birliğimize üye olsaydı biz bunları denetleyebilirdik'' dedi.



1999 depreminden sonra yapılan markalı projelerde ve yapı denetiminin yüksek olduğu projelerde, yeni yapılan binaların can simidi vazifesini gördüğünü ve güvenli olduğunu vurgulayan Güleryüz, bunların çoğunun C30, C40, hatta C50 sınıfında beton kullandığını belirterek, 1988 öncesi yapılan eski binaların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması gerektiğini kaydetti.



Güleryüz, ''Hazır beton firmalarını muhakkak bize üye olmaya davet ediyoruz ve onların kalitelerini denetlemek istiyoruz. O bölgedeki mikser operatörü, pompa operatörü, beton santralcileri ve laborantları, Birliğimizde ücretsiz olarak eğitebiliriz'' dedi.

Deprem bölgesine kan gönderildi



Türk Kızılayı'nın, depremin yaşandığı Van'a toplam bin 500 ünite kan gönderildiği, stoklarda hazır bulunan muhtelif kan gruplarından 18 bin ünite kanın da ihtiyaçlar doğrultusunda hazır bekletildiğini belirtildi.



Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu yaralanan ve enkaz altından çıkarılan afetzedelerin en yakın hastane ve sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı anımsatıldı.



Türk Kızılayı'nın da afetzedeler için ortaya çıkabilecek kan ihtiyacının karşılanabilmesi için bölgeye en yakın kan merkezlerini alarm durumuna geçirdiği ifade edilen açıklamada, ''Depremin meydana geldiği bölgeye yakın olan Türk Kızılayı Kan Merkezleri'nden yaralılar için gerekli kan ürünleri ilgili hastanelere ulaştırılıyor. İlk etapta sağlık kurumlarına Erzurum, İzmir ve Ankara Bölge Kan Merkezleri'nden toplam bin 500 ünite kan gönderildi. Gönderilen kanların içinde negatif kan sıkıntısı bulunmuyor. Türk Kızılayı stoklarında hazır bulunan muhtelif kan gruplarından 18 bin ünite kan da ihtiyaçlar doğrultusunda hazır olarak bekletiliyor'' denildi.

Erciş'e 6 bin çadır dağıtılacak



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Erciş'te 6 bin çadır dağıtılacağını bildirdi.



Erciş merkezde hasar gören ve arama kurtarma çalışması yapılan binalarda inceleme yapan Bakan Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Şahin, deprem sonucu ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vererek, ''Erciş merkezde ölü sayımız 169, Van merkezde de şu an itibarıyla 95 ölümüz var. Ama bu sayılar nihai çalışmaların sonlanmasıyla değişebilir. Erciş'te yaralı sayısı 790'a çıktı. Ama bunların hepsi tabii enkaz altından kurtarma değil bir kısmı kendi imkanlarıyla kurtuldu'' diye konuştu.



Yaralıların tedavilerine Van, Erciş ve çevre illerde devam edildiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:



''İaşe konusunda herhangi bir sıkıntı yok, toplu barınma merkezleri Kızılay tarafından kuruldu. Ama aileler münferit çadır talebinde bulunuyorlar. Bunun da planlaması yapıldı. Bugün toplamda 6 bin çadır Erciş merkezde dağıtılmış olacak. Kısmi derecede Adilcevaz ve Ahlat ilçelerine de 200-300 civarında çadır dağıtıldı. Şu anda herhangi bir aksaklık, sıkıntımız yok. Sadece zamana ihtiyacımız var, uzman ekiplerimizin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sonuna getirebilmeleri için. Gıda sorunu yok, sağlık sorunu yok, barınma sorunu yok, 47 noktada 920 toplam uzman çalışanla ki bunların içerisinde Genelkurmayın özel uzman ekipleri, jandarma kurtarma ekipleri, polisin kurtarma ekipleri, AKUT'un 7-8 ilden gelmiş birimleri var. Farklı birçok uzman ekipler var. Bunlar koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar.''

Bir günde 258 artçı deprem



Van'da meydana gelen depremin üzerinden bir gün geçti ve 258 adet artçı sarsıntı kaydedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün internet sitesine göre, dün saat 13.41'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 13.39 itibariyle 258 adet artçı sarsıntı oldu.



Artçı depremler, 2.6 ile 5.5 büyüklükleri arasında gerçekleşti.