Van'da Olimpik Binicilik Merkezi'ne yoğun ilgi

VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit Belediyesi tarafından 5 ay önce hizmete açılan \'Olimpik Binicilik Merkezi\' yoğun ilgi görürken, merkeze gelen çocuklar atlı binicilik eğitimi görüyor.

Atlı biniciliği geliştirmek, binicilik sporunu yaygınlaştırmak, profesyonel sporcu yetiştirmek ve kaybolan kültürü yeniden canlandırmak için Van\'ın Edremit İlçesi Belediyesi tarafından açılan \'Olimpik Binicilik Merkezi\'ne ilgi yoğun. Doğa ile iç içe bir alanda yer alan merkezde, aynı zamanda binicilik, engel atlama sporları ile hippoterapi, atlarla safari gezileri faaliyetleri de yürütülüyor.

7’den 70’e herkesin yaptığı bir spor dalı olan atçılık için \'Olimpik Binicilik Merkezi\' üye kayıtları düzenli şekilde yapılırken, temel amaçların başında gelen güvenlik için ise, her türlü imkan sağlanıyor. 6-14 yaş grubu çocuklar için Pony atlarla bincilik dersi veriliyor. 14 ve üzeri yaşlar için ise mevcut atlarla eğitimler veriliyor. Tüm eğitimler profesyonel ve tecrübeli antrenörler gözetiminde yürütülüyor.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekili’nin çabalarıyla açılan Olimpik Binicilik Merkezi sayesinde engelli çocukların rehabilitesi konusunda ise ciddi projeler yürütülüyor. Çocuklara üzerinde özgüven artışı, sosyalleşme, psikolojik ve sorumluluk duygusunun gelişiminin yanı sıra fiziksel olarak da kas gelişimlerinin artışı ve hayvan sevgisinin kazanılması gibi başlıca yararları gelirken, otizm ve mental çocuklar başta olmak üzere bütün engelli grupların rehabilitesi konusunda da binicilik merkezi önemli yer tutuyor.

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde kurulu olan tesiste yaz aylarında açık alanda hizmet verilirken, kış aylarında da faaliyetlerin sürdürülmesi için Edremit Belediyesi tarafından kapalı alan yaptırıldı. 800 metrekarelik atlı sporların yapılacağı alan da tamamlandı.



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