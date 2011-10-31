Van'da ölen öğretmene maaş bile yok!

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'Eğitim seminerine katılmışlardı'

'Görev şehidi sayılsınlar'

Sözleşmeliler de belirsiz

Salon dolu olmasa yaşayacaklardı

İki bina da sağlam

Geçtiğimiz hafta Erciş’te 7.2’lik depremde yaşamını yitiren 68 öğretmenin en az 42’si henüz ataması yeni yapılmış öğretmenler. Kimi geçtiğimiz 6 Aralık’ta, kimi 1 Haziran’da, kimi de 26 Ağustos’ta atanarak, görev yerlerine geldiler. Ancak bu öğretmenler “stajyer” statüsündeler. Yani henüz devlet memurluğuna “asaleten atanmış” kabul edilmiyorlar.Habertürk'ün haberine göre, bir yıllık stajyerliklerinin ardından devlet memuru kabul edilecek bu öğretmenler, stajyerlikleri kalkmadan yaşamlarını yitirdikleri için “geride kalanlara” bırakacak bir maaşları yasal olarak bulunmuyor. Ölümleriyle Türkiye’yi ağlatan genç öğretmenlerin geride kalan çocuk, eş, anne ve babalarına “maaş” bırakabilmeleri için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.Eski Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, ataması yapılmış öğretmenlerin mesleğe başlamış ancak asaletini alamamış öğretmenler olduklarını söyleyerek, öğretmenlikteki yasal prosedürü şöyle anlattı:“Bu öğretmenler stajyer öğretmen olarak geçerler. Atandıklarından sonra temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim olmak üzere üç ana başlıkta hizmet içi eğitim alırlar. Zaten Erciş’te yaşamını yitiren çoğu öğretmenin de katıldığını söylediği bu seminer, stajyerliklerinin kalkması için aldıkları bir eğitimdi. Bir öğretmenin stajyerliği göreve başladığı günden itibaren en az tam bir yılını doldurduktan sonra kalkar, bazen iki yılı da bulabilir ve kamu personeli olur. Ancak asil memur olduktan sonra yasal haklarını tam anlamıyla kazanırlar. Bu durumda yaşamını yitiren öğretmenler stajyer oldukları için geride kalanlara hiçbir hak bırakamıyor. Maaş ve sağlık hizmetlerinden yakınları anne-baba ve çocukları yararlanamıyor.Bu nedenle depremde yaşamını yitiren bu öğretmenler için özel bir kanun hükmünde kararname çıkarılmalı. Bu gençlerin görev şehidi oldukları kabul edilmeli ve göreve başladıkları günden itibaren de ‘bütün haklarını elde ettiklerine’ ilişkin düzenleme yapılmalı.”Bu arada sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken, kadroya geçen ve aralarında depremde yaşamını yitiren Alime Paşa’nın da bulunduğu bazı öğretmenlerin henüz stajyerliklerinin kaldırılmadığı öğrenildi. 2 yıl Konya’da sözleşmeli öğretmen olarak çalışan 24 yaşındaki Alime Paşa 10 ay önce kadrolu öğretmen oldu. Ancak yasal olarak “sözleşmeli öğretmenlikteki süresi stajyerlikten sayılması” gerektiği halde bu işlem yapılmadığı için genç öğretmenin henüz stajyerleği de kaldırılmadı. Paşa gibi daha kaç öğretmenin bu durumda bulundukları bilinmiyor.Eğitim seminerine katılan stajyer öğretmenlerin sayısının 100’ü bulduğu belirtilirken, seminerin neden erken bittiği de ortaya çıktı. Depremin olduğu 23 Ekim Pazar günü sabahı seminerin ilk oturumunu Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda tamamlayan öğretmenler ikinci oturumu Erciş Kaymakamlık binasında yapacaktı. Ancak binaya gidildiğinde seminer verilecek salonda başka bir toplantı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle de “seminer erken sonlandırıldı” ve ikinci oturum yapılamadı. Ardından da öğretmenler kendilerine mezar olan Buse Kafe’ye gitti.Oysa hem ilköğretim binası hem de kaymakamlık depremde yıkılmadı. Seminere katılan genç öğretmenlerden biri, “Sayımızı tam bilmiyorum ama seminer alan öğretmen sayısı yaklaşık 100’dü” diyor.