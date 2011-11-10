Van'da okulların açılması 5 Aralık'a ertelendi

T24- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Van'daki okulların açılmasının 5 Aralık 2011 tarihine ertelendiğini bildirdi.



Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da saat 21.23'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olduğunu söyledi. Dinçer, ''Van'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Van'daki okulların açılması 5 Aralık 2011 tarihine ertelendi'' dedi.



Van'da 23 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Erciş olan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Van'da eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmiş, daha sonra okulların açılması 14 Kasım'a ertelenmişti.

