T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da okulların açılması 5 Aralık'a ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Van'daki okulların açılmasının 5 Aralık 2011 tarihine ertelendiğini bildir

10 Kasım 2011 02:00

T24-Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Van'daki okulların açılmasının 5 Aralık 2011 tarihine ertelendiğini bildirdi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da saat 21.23'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı olduğunu söyledi. Dinçer, ''Van'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Van'daki okulların açılması 5 Aralık 2011 tarihine ertelendi'' dedi.

Van'da 23 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Erciş olan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Van'da eğitim ve öğretime bir hafta ara verilmiş, daha sonra okulların açılması 14 Kasım'a ertelenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24