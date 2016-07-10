Van'da, Newroz’a katılan üç muhtarın yerine kayyum atandı!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) düzenlediği Newroz etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle üç mahalle muhtarı görevden alındı. Muhtarların yerine Bahçesaray Kaymakamı tarafından kayyum atandı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberi göre kaymakam tarafından çağrılan Van'ın Merkez, Güneyyamaç ve Elmayla mahalleleri muhtarları Cemal Taygun, Zekeriya İstemiş ve Şevket Şahin'e görevden alındıkları bildirildi.

Muhtarlara kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Bahçesaray Belediyesi encümeni Ehdinur Elbir, kararın keyfi olduğunu belirterek, "Kaymakam Serhat Karabektaş keyfiyetçi bir tutumla, hiçbir hukuki dayanağı olmadan muhtarları görevden aldı. Muhtarların yerine de hükümete yakın üç aza kayyum olarak atandı" diye konuştu.