T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da, Newroz’a katılan üç muhtarın yerine kayyum atandı!

"Muhtarların yerine de hükümete yakın üç aza kayyum olarak atandı"

10 Temmuz 2016 21:41

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) düzenlediği Newroz etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle üç mahalle muhtarı görevden alındı. Muhtarların yerine Bahçesaray Kaymakamı tarafından kayyum atandı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberi göre kaymakam tarafından çağrılan Van'ın Merkez, Güneyyamaç ve Elmayla mahalleleri muhtarları Cemal Taygun, Zekeriya İstemiş ve Şevket Şahin'e görevden alındıkları bildirildi.

Muhtarlara kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Bahçesaray Belediyesi encümeni Ehdinur Elbir, kararın keyfi olduğunu belirterek, "Kaymakam Serhat Karabektaş keyfiyetçi bir tutumla, hiçbir hukuki dayanağı olmadan muhtarları görevden aldı. Muhtarların yerine de hükümete yakın üç aza kayyum olarak atandı" diye konuştu.

ETİKETLER

VanKayyumMuhtarNewrozNevruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24