Van'da mühimmat ele geçirildi

VAN,(DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde boş arazide yapılan aramalarda, 248 Kalaşnikof marka silaha ait mermi, 9 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 150 av tüfeği mermisi bulundu.

İhbar üzerine İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi\'ne giden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş arazide arama yaptı. Yapılan aramada, 248 Kalaşnikof marka silaha ait mermi, 9 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 150 av tüfeği mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



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