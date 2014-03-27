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Van'da AKP mitingi sonrası gerginlik: Bir genç, polis kurşunuyla yaralandı

Van'da Başbakan Erdoğan'ın mitinginden sonra gerginlik yaşandı. Bir genç, polis kurşunu ile yaralandı

27 Mart 2014 19:13

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Van mitinginin ardından AKP'liler ile mitinge katılanlara tepki gösteren BDP'liler arasında gerginlik yaşandı. BDP’li gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir genç göğsünden yaralandı.

Osman Bekleyen'in DHA'da yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Van'da düzenlediği mitingin ardından mitingden çıkan grup ile  BDP'liler arasında çıkan olaylara polis müdahale etti. Polisin kavgayı ayırmak için havaya açtığı ateş sonucu Grand Hotel çalışanı ve olayı balkondan izleyen 22 yaşındaki Kadir İnan göğsünen vuruldu. İnan, İstanbul Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van Barosu'ndan yapılan açıklamada İnan'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

 

 

BDP seçim bürosuna gaz bombası

 

Öte yandan Erdoğan’ın geçişi esnasında ise, BDP’nin Van’daki merkezi seçim bürosu da polislerin gaz bombalı saldırısına maruz kaldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan büroya polisin saldırısına halk da taşla karşılık verdi. Yaşanan çatışmada iki kişi hafif yaralandı.

Gerginliğin büyümesi, BDP’li yöneticilerin araya girmesi ile engellendi. Şu anda gerginliğin hakim olduğu Van ise polis ablukasında.

 

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