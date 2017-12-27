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Van'da minibüste 70 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin bir minibiste yaptığı aramada 70 kilo 520 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

27 Aralık 2017 13:58

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin bir minibiste yaptığı aramada 70 kilo 520 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada, minibüsün kapı içlerine gizlenmiş 70 paket halindeki 70 kilo 520 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

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Arif KARAKAŞVAN DHA VANEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleUyuşturucu

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