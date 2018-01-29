Van'da minibüste 5 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin bir minibüste yaptığı aramada, 5 kilo 156 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi, İkinisan Caddesi\'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği \'Şila\'nın da yer aldığı aramada, minibüste 7 paket içerisinde, 5 kilo 156 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü İ.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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