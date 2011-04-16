-VAN'DA MHP KONVOYUNA SALDIRI VAN (A.A) - 16.04.2011 - Van'da bir grup, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Van adayı Mustafa Kaçmaz'ı havaalanında karşılayan konvoya saldırdı. 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde MHP'nin Van'dan 1. sıra adayı olan Mustafa Kaçmaz, uçakla geldiği Ferit Melen Havaalanı'nda partililerce karşılandı. Konvoyun kent merkezine gelmesi sırasında, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir grup, araçlara saldırdı. Grup Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin müdahalesiyle saldırganlar dağıldı. Polisin araçlara saldıran gruptan kişiyi gözaltına aldığı sırada, gerginlik yeniden başladı. Eski BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş'in taraflarla görüşmesiyle gerginlik sona erdi.