Van'da metruk binada 45 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin metruk bir binaya düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 45 kaçak yakalandı.

Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi\'ndeki Gülistan Sokak\'ta bulunan metruk bir binada bazı kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binaya operasyon düzenleyen ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan geldiği saptanan 45 kaçak yakaladı. Kaçaklar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.