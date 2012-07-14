Van'da mayın patladı: 12 polis yaralı

Van'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış poligonunda mayın patlaması meydana geldi. Patlamada 12 polis memuru yaralandı.
Patlama, Van-Edremit karayolu üzerindeki Bakacak köyü yakınlarında bulunan polis silah atış poligonunda meydana geldi.
Daha önce yol kenarına yerleştirildiği tahmin edilen uzaktan kumandalı mayın, polisleri atış poligonu önünde araçtan indiği sırada patlatıldı. Patlamada 12 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi alındı, şehrin giriş ve çıkışlarında da denetimler başlatıldı.