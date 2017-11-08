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Van'da mahalle yolları asfaltlanıyor

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent merkezi ve ilçelerinde  sürdürülen yol ve asfalt çalışmaları tüm  hızıyla devam ediyor

08 Kasım 2017 16:31

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent merkezi ve ilçelerinde  sürdürülen yol ve asfalt çalışmaları tüm  hızıyla devam ediyor.
 Van Büyükşehir Belediyesi\'nin, Edremit ilçesindeki yol ve asfalt çalışmaları sürerken çalışmalara halk da destek veriyor. Edremit ilçesindeki  Şabaniye Mahallesi Hasanbey caddesi,  sürdürülen asfalt çalışmalarıyla birlikte  güzel bir görünüme kavuştu. Mahalle Muhtarı Çetin Bilir, yoğun bir çalışma yürüten Van  Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti.
Mahalle Muhtarı Çetin Bilir, coğrafik olarak Van\'ın en güzel mahallelerinden biri. Yolun tamamlanması ile birlikte, daha da güzelleşeceğini belirterek, \"Bu anlamda katkısı olan başta sayın Valimiz olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz\" dedi. 
Mahalle sakinlerinden Abidin Ateş ise, Büyükşehir Belediyesi\'nin yapmış olduğu yol ve asfalt çalışmalarına  son derece memnun olduklarını vurgularken, \"Bu çalışmalardan dolayı yol güzergahındaki 40 metre arsamı Büyükşehir Belediyesine hibe ettim.  Bu çalışmalarla birlikte yolumuz ve evimizin önü güzelleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gelip ilgilendiler, çalışmaları tamamladılar. Ekiplerin bizlere verdiği  çimento ve briketle duvarlarımızı inşa ediyoruz\" diye konuştu.

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