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Van'da Kürtçe şehir broşürü!

Van Belediyesi, kentin tarihi ve turistik mekânlarını tanıtmak amacıyla hazırladığı broşüre, Kürtçeyi de ekledi.

06 Ekim 2009 03:00

DTP yönetimindeki Van Belediyesi, kentin tarihi ve turistik mekânlarını tanıtmak amacıyla hazırladığı Türkçe ve İngilizce broşüre, Kürtçeyi de ekledi.

Van Belediyesi, Van’ın Hoşap Kalesi, Akdamar Adası, Van Gölü gibi tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan broşürleri yayımlıyor. Belediye, Türkçe ve İngilizce tanıtım yazılarına Kürtçeyi de ekledi.  Van geneli ve şehir merkezinin haritalarının bulunduğu broşürlerde, Belediye Başkanı DTP’li Bekir Kaya’nın açıklaması da üç ayrı dilde yer aldı. Milliyet gazetesinin haberine göre, broşür, bin adet basılıp dağıtıldı. Başkan Kaya, tanıtım açıklamasında şunları kaydetti: “Van, aşk ve sevda kenti. Van, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin kenti. Halkların, inançların, kültürlerin, kimliklerin kenti. İnsanlığın ana merkezlerinden biri olmaya aday bir kent. Nice halkları ve toplumları bağrında büyütmüş, çeşitli dillere, inançlara, kültürlere ve kimliklere ev sahipliği yapmış, her renkten ve sesten insanın yaşadığı olağanüstü düzeyde güzel bir diyar.  Siz  değerli halkımızla birlikte, seferberlik ruhuyla yapacağımız hizmetlerle, uygarlıkların beşiğinden, demokratik bir uygarlığın merkezine götüreceğiz kentimiz Van’ı.”

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